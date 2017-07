Magnussen: Fint løb - men vi startede for langt tilbage

Fra sin startplacering som nummer 16 var der således for langt op til top-10 for den danske racerkører, der endte på 12.-pladsen.

Selv om mange ting lykkedes for Kevin Magnussen (Haas) i søndagens britiske grandprix, så var han aldrig for alvor tæt på at nærme sig VM-point.

- Farten i bilen var egentlig god, og alt var der, for at vi kunne køre med om pointene. Men vi startede bare for langt tilbage.

- Jeg kom til at sidde meget i trafik i starten, og det gjorde, at jeg ikke kunne komme længere frem, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Magnussen var den sidste af Formel 1-kørerne, der kørte i pit ved søndagens løb. Det betød også, at danskeren i en periode lå nummer syv, inden han kørte i pit med omkring lidt over 10 omgange tilbage.

Men i sidste ende blev lørdagens kvalifikation, hvor Magnussen endte på en skuffende 17.-plads, udslagsgivende for danskeren.

- Det var en upser i går, og det er dyre lærepenge. Så det var vores egen skyld, siger Kevin Magnussen.

Hans holdkammerat Romain Grosjean blev nummer 13 i søndagens løb.

Magnussen var tæt på at ryge ind i problemer allerede kort efter starten. Her ramlede de to Toro Rosso-kørere Carlos Sainz og Daniil Kvyat sammen, og Magnussen undgik kun med nød og næppe at blive impliceret.

- De legede tyrefægtning med hinanden, og jeg blev også ramt. Men der skete ikke noget, lyder det fra den danske racerkører.

Lewis Hamilton (Mercedes) vandt søndagens løb og haler dermed ind på Sebastian Vettel i den samlede VM-stilling. Vettel (Ferrari) måtte efter problemer med bilen til sidst i løbet nøjes med en syvendeplads.