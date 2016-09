Magnus Cort efter Vuelta-sejr: Det er helt fantastisk

- Det er en virkelig stor drøm, der går i opfyldelse, det er helt fantastisk, siger Magnus Cort Nielsen ifølge cyclingnews.com.

Michael Mørkøv var den seneste danske rytter til at vinde en etape i Vueltaen, da han i 2013 sejrede på 6. etape.

Torsdagens etapesejr er Magnus Cort Nielsens første i et af de tre såkaldte Grand Tour-løb, der foruden Vueltaen er Tour de France og Giro d'Italia.

- Vores store mål er at holde øje med de af vores (Orica-Bikeexchages, red.) ryttere, der er med i klassementet, og en gang imellem forsøger vi.

- Det gjorde jeg i dag, og det var fantastisk. Det er første gang, at jeg kører et Grand Tour-løb, og holdet har fået tre etapesejre og har to ryttere langt fremme i klassementet. Det er et virkelig godt hold at være på i øjeblikket, siger Magnus Cort Nielsen.

Tidligere i årets Vuelta har briten Simon Yates og belgieren Jens Keukeleire hver hentet en etapesejr til Orica-Bikeexchange.

Det australske hold har colombianeren Esteban Chaves som samlet nummer tre før de tre afsluttende etaper, mens Simon Yates indtager femtepladsen.

Colombianeren Nairo Quintana (Movistar) fører med 3 minutter og 37 sekunder ned til briten Chris Froome (Sky).