Efter sin succesfulde NBA-karriere spillede "Magic" Johnson to kampe for "Magic Great Danes".

Magic Johnson bliver basketpræsident i Lakers

En af tidernes mest succesfulde basketballspillere skal forsøge at vende skuden for Los Angeles Lakers.

Ansættelsen bekræftes af medejer og klubpræsident Jeanie Buss ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Earvin Johnson tiltræder omgående, og han skal stå for alle basketballrelaterede ting og referere direkte til mig, siger Jeanie Buss.

- Vi skal have fundet en ny sportsdirektør, som kan arbejde sammen med Earvin og vores cheftræner Luke Walton. Vi er godt i gang med rekrutteringen, og vi forventer, at trioen vil kunne etablere grundlaget for klubbens næste storhedstid.

Earvin "Magic" Johnson vandt NBA fem gange med Lakers, og tre gange blev han kåret som ligaens mest værdifulde spiller.

Også i 00'erne vandt Los Angeles Lakers fem NBA-titler, men de seneste år har klubben haft en nedadgående formkurve. Blandt andet da den nu pensionerede stjerne Kobe Bryant begyndte at falde i niveau.

"Magic" Johnson vil føre Lakers tilbage til toppen.

- Vi skal opbygge en vinderkultur på og uden for banen. Vi har en dygtig træner og nogle talentfulde spillere. Vi skal arbejde utrætteligt på at blive mestre igen, siger han.

Den olympiske mester fra 1992 indstillede sin karriere ad flere omgange, og han spillede sin sidste NBA-kamp i 1996.

Det forhindrede ham dog ikke i at prøve kræfter med dansk basketball, da han i sommeren 2000 blev en del af satsningen "Great Danes", som skiftede navn til "Magic Great Danes".

Han nåede dog kun at spille to kampe i en periode på mere end et år, inden samarbejdet ophørte.