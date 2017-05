Mads Øland om svensk matchfixing: Flere er involveret

Den information videregav målmanden til myndighederne, og det fik Det Svenske Fodboldforbund til at aflyse kampen.

Mens AIK-målmanden altså har trodset truslerne og fortalt sin historie, så er Mads Øland, direktør for Spillerforeningen i Danmark, sikker på, at andre spillere også er blevet kontaktet.

Fra politiaflytninger i matchfixing-miljøet ved man således, at der er en tommelfingerregel om, at man skal bruge fire spillere på et hold for at kunne skabe det ønskede resultat.

- Det er usandsynligt, der kun er én. Det giver ikke nogen mening, når man ved, hvordan en fodboldkamp er og ved, hvordan de kriminelle arbejder med det. Der har nok været flere, der er blevet trykket på, siger Øland til TV2.

Han siger, at andre kan have anmeldt noget lignende omkring kampen, men at de personer måske ikke har haft lyst til at stå frem offentligt, som AIK-målmanden har gjort.

Mads Øland mener desuden, at vi sagtens kan forvente lignende sager i dansk fodbold på et tidspunkt.

- Det er helt usandsynligt, at vi går fri. Den danske Superliga og de øvrige rækker er så interessante i fodboldhierarkiet, at de er interessante for de kriminelle netværk, siger han.

- Så på et eller andet tidspunkt vil vi opleve det ligesom i de øvrige nordiske lande.

For et par år siden blev flere personer også dømt i en stor matchfixingsag i norsk fodbold.