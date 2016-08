Himmerland Hill på hul 16 har igen i år været det helt store tilløbsstykke blandt publikum. Lørdag lavede danske Sebastian Cappelen hole-in-one på det berømte hul. Foto: Scanpix/Henning Bagger

Made in Denmark jubler over endnu et succesår

På trods af svingende vejr har publikum støttet trofast op om golfturneringen Made in Denmark.

Sport - 28. august 2016 kl. 11:59 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den store danske golfturnering Made in Denmark har gennem hele ugen trukket golfentusiaster til Himmerland fra nær og fjern. Arrangørerne bag glæder sig over, at det endnu en gang er lykkedes at skabe en folkefest. - Det har været en fantastisk turnering igen. Den er skabt af tilskuerne og de frivillige, som vi ikke kan takke nok. Det er dem, der har skabt den fest, det er blevet for tredje år i træk, siger promoter Flemming Astrup.

Det endelige besøgstal for European Tour-turneringen kendes endnu ikke, men arrangørerne er optimistiske på trods af barske vejrforhold fredag og søndag. - Lige så snart vi krydser de 70.000 besøgende, er vi den næststørste turnering efter Wentworth. Så selv om der kun skulle komme 83.000, er det ikke noget, vi skal begræde helt vildt. - Jeg ville sidde og lyde, hvis jeg sagde, jeg ikke ville have haft knaldende solskin og 21,5 grader i dag (søndag, red.). Men der kommer stadig mennesker ind, og nu må vi se, hvad dagen bringer, siger Flemming Astrup. Turneringen har stadig en dansk vinder til gode, og før sidste runde er færdigspillet søndag, ser det heller ikke ud til, at trofæet i år skal løftes af en dansker. Tidligere på ugen meddelte Made in Denmark, at turneringen også spilles i Himmerland i 2017. Men om der kommer nye tiltag, vides endnu ikke, meddeler turneringens formand, Lars Larsen. - Vi sætter os ned og snakker. Nu skal vi lige have det her ind på nethinden og så se, hvad der er af muligheder næste år. Vi skal jo lære af det, vi gør hvert år, så vi kan gøre noget, der er endnu bedre næste år. Det skal nok komme, siger han.