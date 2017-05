Målmageren Kane fryder sig over førsteplads på målliste

- Jeg ville gerne score et eller to mål, så det var spændende i den sidste kamp, sagde Kane efter kampen til Sky Sports.

- Nu sidder jeg i førersædet, men der mangler stadig en kamp. Jeg hviler ikke på laurbærrene, jeg håber at score fire mere, sagde Kane.

Den sidste runde bliver spillet i Premier League søndag, så der er gode muligheder for, at englænderen vinder prisen som den mest scorende.

Bag ham på mållisten ligger belgiske Romelu Lukaku med 24 scoringer. Arsenals Alexis Sánchez har lavet 23.

Den målfarlige englænder tilføjer, at han håber, at målmand Hugo Lloris kan vinde prisen for at lukke færrest mål ind.

- Forhåbentligt kan jeg vinde den gyldne støvle, og Hugo Lloris kan vinde den gyldne handske, siger Kane, der har scoret fem hattricks for Tottenham på lidt over to år.

Tottenhams manager, Mauricio Pochettino, siger, at han er stolt af Harry Kane.

- Det er fantastisk for ham. Det er endnu en sæson, hvor han ligger i toppen af topscorerlisten. Han er fremragende, og han er en af verdens bedste angribere, siger argentineren.

Manageren siger også, at han er sikker på, at Harry Kane bliver i Tottenham til næste sæson.

- Det er meget klart, at vi vil beholde de spillere, vi har brug for. Vi vil kun sælge dem, vi ønsker at sælge, siger Pochettino.

- Vi tager det helt roligt angående vores nøglespillere. De er glade her, og vi har gang i et spændende projekt, siger den 45-årige manager.