MMA-kæmper får livstid for overgreb på pornostjerne

Koppenhaver, der er kendt under navnet War Machine i sporten Mixed Martial Arts (MMA), fik dommen for at have begået et brutalt seksuelt overgreb på sin ekskæreste.

Den tidligere kampsportsudøver Jonathan Paul Koppenhaver skal bag tremmer resten af livet for et overgreb, han begik i august 2014.

En jury fandt i marts Koppenhaver skyldig i 29 overtrædelser af loven, da han angreb og tæskede ekskæresten og pornostjernen Christy Mack samt hendes ven Corey Thomas.

Overtrædelserne handlede om blandt andet mishandling, kidnapning og seksuelle overgreb.

Juryen var dog ikke enig i, at 35-årige Koppenhaver skulle dømmes for to tilfælde af forsøg på manddrab.

Las Vegas-dommer Elissa Cadish gjorde det klart, at han først om 36 år vil kunne få tilladelse til prøveløsladelse.

Christy Mack havde mandag fortalt i retten, hvordan hun stadig frygtede for sit liv efter overfaldet.

Koppenhaver beskyldte Christy Mack og Corey Thomas for at have en affære og var gået bersærk, da han så dem sammen.

Han kvalte og slog Corey Thomas i flere minutter, mens Christy Mack fik smadret sit ene øje, pådrog sig flere brud i ansigtet, en ødelagt lever, brækkede ribben og to tabte tænder.

Koppenhaver har i retten betegnet sig selv som et "meget forvirret og tomt menneske", da han begik overgrebene. Han skrev i marts på Twitter, at han var glad for at få en lang fængselsstraf:

- Jeg har intet andet end glæde indeni over, at jeg er sikker på at modtage en straf på livstid. Det er sandt.

- Jeg har ofte hørt mænd i naboceller græde, når de modtager den slags nyheder. Men hvordan kan jeg det?

- Hvordan kan jeg græde af sorg over omstændigheder, der kan redde min sjæl?

Koppenhaver nåede at deltage i 19 MMA-kampe i karrieren. Den seneste kamp endte i 2013 med et nederlag til Ron Keslar.