Lyngby vil angribe sig til samlet sejr i Europa

Opskriften på dansk succes er at angribe slovakkerne frem for at forsøge at forsvare en føring hjem. Det er Bratislava-offensiven nemlig for stærk til, mener Lyngbys cheftræner, David Nielsen.

Lyngby Boldklub skal torsdag aften forsøge at veksle en overraskende 1-0-sejr på udebane til en samlet sejr over Slovan Bratislava for at avancere til tredje runde af Europa League-kvalifikationen.

- Vi har viftet en rød klud foran en olm tyr ved at vinde 1-0 dernede, og det skal vi være klar til at håndtere.

- Vi skal spille mod et topeuropæisk hold med ekstremt dygtige spillere på alle pladser. De har deres klare styrker i det offensive spil, og vi er nødt til at angribe for at give dem problemer, for vi kan ikke stå imod dem en gang til.

- Det er et hold, som kan det hele. Derfor skal vi også kunne mestre det hele, hvis vi skal gå videre. Vi skal være gode til at forsvare, og vi skal kunne køre gode omstillinger. Vi skal være modige, siger David Nielsen.

Trods det gode udgangspunkt betegner han ikke Lyngby som favorit til avancement.

- Den samlede kamp er helt åben. Deres hold er simpelthen for godt til, at Lyngby skulle være favorit.

- Men vores resultat dernede gør, at vi er i en rigtig god situation. Det gør, at vi kan gå ud og spille en kamp, hvor vi ved, at vi har en mulighed for at gå videre, siger Lyngby-træneren.

Danske deltagere i europæisk fodbold giver jævnligt udtryk for, at det er vanskeligt at håndtere en tæt kalender med både europæiske kampe og superligakampe.

Selv om det giver en del overvejelser i holdudtagelsen, er David Nielsen ikke i tvivl om, at hans trup er bred og stærk nok til at håndtere to turneringer.

Derfor spiller kampprogrammet ikke nogen afgørende rolle, når han skal sætte torsdagens holdkort.

- Jeg synes, at vores trup er gearet til at spille europæisk fodbold. Vi gør det godt på mange områder, og vi viste i kampen mod Silkeborg (2-1-sejr i søndags, red.), at vi kan håndtere to turneringer.

- Vi har et ansvar på dansk fodbolds vegne, og derfor skal vi give den fuld skrald torsdag.

- Vi kan ende med at spille med nogle trætte ben søndag mod AC Horsens, men hvis det er det, som europæisk fodbold kræver, så er det bare sådan, siger David Nielsen.

Kampen på Lyngby Stadion begynder klokken 17.