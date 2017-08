Lyngby-træners alarmklokker ringede i nederlag

- For første gang i min tid her, så jeg et modstanderhold starte med en større sult, end vi gjorde. Det er vigtigt, at vi får rådet bod på det. Der ringede alle mine alarmklokker, siger David Nielsen.

- De tog alle andenbolde og trykkede os. Det skal ikke ske, og det er ikke godt nok.

Træneren så dog i anden halvleg et Lyngby-hold, der tog skeen i den anden hånd.

- I anden halvleg var vi klart det bedste hold, men det hjalp ikke noget, for vi kom ikke igennem.

- Vi havde et par farligheder, men det blev for nemt at læse, og vi nipsede for meget omkring deres felt, siger træneren, der dog troede på point.

- Jeg havde hele tiden troen på, at vi kunne få et resultat med hjem, men så lavede vi to dumme fejl til sidst, og det kostede to mål. Det pyntede ikke på liget, men det var ikke årsagen til, at vi døde.

Selv om Lyngby nu ikke har vundet i de seneste fem superligakampe, går træneren ikke i panik.

- Nu er situationen, som den er. Vi ville ønske, vi havde flere point, og vi ville ønske, at mange ting var anderledes. Men vi skal ikke være bange, fordi vi har få point. Vi skal koncentrere os om at blive dygtige nok, siger Nielsen.

- Vi har mistet lidt af vores kvalitet på bolden, og det skaber en masse utrygge situationer.

- Vi mister bolden i situationer, vi ikke er vant til at miste den, og så begynder folk at blive ængstelige, frem for at finde de rette positioner og spille hurtigt nok.

- Der mangler noget frigjort over vores spil, fordi vi ikke har det samme flow, som vi er vant til, siger træneren.

Lyngby er næstsidst i Alka Superligaen med fire point.