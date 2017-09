Lyngby-træner øjner mulighed for stærk stime

- Jeg tror, vi har rigtig fine muligheder for at levere gode præstationer i de næste kampe.

- Vi har nu fået point i to svære udekampe i Herning og Randers samt vundet vores hjemmekamp. Jeg kunne ikke være mere tilfreds.

- Vi har spillet tre super gode kampe i træk, og det er præcis det, vi har behov for. Vi gav os selv forudsætningerne for at vinde kampen mod Randers, og det er et vigtigt signal, siger David Nielsen.

Nulløsningen i Randers var samtidig Lyngbys første clean sheet i sæsonen, og det ene point sender klubben op på en midlertidig 11.-plads i ligaen med ni point for ligeså mange spillede kampe.

Til opgøret havde David Nielsen valgt at starte med den netop Randers-udlejede angriber Mayron George som enlig mand i front.

Nyerhvervelsen er en tilføjelse til en trup, der allerede huser angribere som Jeppe Kjær og Kim Ojo, der begge måtte varme bænken fredag aften.

David Nielsen spekulerer dog ikke på, om det kan give bagslag at have for mange spillere om buddet.

- Det kan da godt være, at det bliver et luksusproblem at have så mange dygtige angribere, der alle gerne vil spille hver gang.

- Men sådan er den store fodboldverden. Vi skal vinde kampe for enhver pris, og vi skal have alle strenge at spille på for at gøre det.

- Rent taktisk er det super vigtigt. Det giver mulighed for at satse i kampene og spille med to angribere og dermed vise holdet, at vi vil vinde, siger David Nielsen.

Næste opgave for Lyngby i Superligaen bliver udekampen mod AaB i næste weekend. Inden da skal holdet dog til Hedensted i midtugen og spille pokalkamp.