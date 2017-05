Lyngby-træner efter sejr: Nu sætter vi ild til Herning

Lyngby skal i sidste runde møde netop FC Midtjylland på udebane, og cheftræner David Nielsen blæser til angreb i kampen på MCH Arena.

- Det bliver en fest i Herning, hvor vi uanset hvad kan fejre en fantastisk sæson. Vi kommer for at sætte ild til Herning, det skal de vide, siger Nielsen.

- Vi går ind til kampen for at angribe for fuld skrald, og vi vil være med til at skabe en fantastisk fodboldkamp. Vi ved godt, hvor gode FCM er, men vi tager derover for at sætte et stort Lyngby-flag i en flot sæson.

David Nielsen er stolt af Lyngbys formåen i denne sæson, og at klubben kan udfordre de store danske klubber om at kvalificere sig til europæisk fodbold.

- Der er tre kæmpe store klubber i Danmark, og det er kæmpe stort, at vi kan ligge og slås med dem om en plads i Europa. Det er vi glade for og stolte over.

- Jeg tror, der kommer en vinder af kampen i Herning, men det er klart, at det er en fordel for os, at det nu er os, der får bronzemedaljerne ved uafgjort, siger træneren.

Lyngby har nu vundet fire kampe i træk i Superligaen, men David Nielsen tøver ikke med at kalde søndagens sejr over de danske mestre for sæsonens flotteste.

- Vi ved, at FCK har en vigtig kamp på torsdag (pokalfinalen, red.), men det bruger jeg ikke to sekunder på.

- De stillede med et stærkt hold, og det var klart vores bedste kamp i sæsonen - også når man tager modstanderen i betragtning. Det her var kulminationen på en helt vanvittig sæson af et oprykkerhold, siger Nielsen.

Lyngby har mødt FC Midtjylland tre gange i denne sæson og har endnu ikke tabt.