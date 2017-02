Lyngby-træner efter 0-0: Defensiven aftvinger respekt

David Nielsen mærker, at modstanderne kommer til Lyngby Stadion med enorm respekt for Lyngbys solide defensiv.

Det var 11. gang i sæsonen, at Lyngby gik fra banen uden at lukke mål ind, en disciplin kun førende FC København er bedre i.

Modstanderne har ifølge træner David Nielsen fået respekt for Lyngbys defensive styrke.

- Når vi er kommet dertil, hvor modstanderne kommer til Lyngby Stadion med en respekt som den, Esbjerg, der vandt 3-0 i forårspremieren, kom med, så er det fantastisk, siger David Nielsen.

- Vi er startet 2017 med ikke at lukke mål ind i to fodboldkampe, som var helt, helt afgørende for hvilken situation, vi står i.

Ifølge David Nielsen har forsvarsspillerne vist, at de formår at indstille sig godt på modstanderne, hvilket forårets første to kampe mod FC Nordsjælland og Esbjerg har vidnet om.

- Mod Esbjerg handlede det om at stoppe omstillinger, mens det mod FC Nordsjælland var det etablerede angrebsspil, vi skulle stoppe.

- Vi har vist, at vi kan forsvare os over hele kampe, uanset kampbilledet. Vi har en meget rutineret bagkæde, der hele tiden tænker og er fokuseret. Det er der, vi kan mærke, at vi har et voksent fodboldhold, siger træneren.

Anfører Mathias Tauber binder i fællesskab med Thomas Sørensen midterforsvaret sammen, og på de to backs har man Jeppe Brandrup og Michael Lumb. Kun Lumb har med sine 29 år ikke rundet 30 år.

- Vi havde stor fokus på organisationen allerede i 1. Division, og det betyder, at vi nu har et hold, hvor alle vil arbejde både fremad og bagud, siger Tauber.

- Relationerne sidder der også defensivt, for vi har en bagkæde af spillere, der har spillet sammen i flere sæsoner. Det giver rigtig meget, at vi kender hinanden så godt, tilføjer han.

Michael Lumb er den senest ankomne af spillerne i bagkæden. Han har spillet i Lyngby siden sommeren 2015.