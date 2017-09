Lyngby-træner: Sundt for os med lidt modgang

Det har tæret på kræfterne, både fysisk og mentalt, men landskampspausen har hjulpet Lyngby, forklarer træner David Nielsen.

- Jeg tror, det har været sundt for os at se, at alt ikke bare flyder afsted for os. Det har også været sundt for mig at se, at ikke alt, hvad jeg rører ved, bliver til guld med det samme, siger Nielsen.

- Vi skal hele tiden holde fokus på de rigtige ting, og vi har op til Helsingør-kampen haft en uge med voldsom kvalitet og fokus.

David Nielsen føler selv, at han har lært noget om sig selv som træner i perioden op til Helsingør-kampen, hvor Lyngby blot fik ét point i seks superligakampe.

- Det handler om, at vi skal blive ved med at stille de krav, som er ekstremt hårde i Lyngby. Vi skal blive ved med at forvente, at alle lever op til deres bedste, siger Nielsen.

Spørgsmål: Har du haft slækket på den del?

- Vi har vundet rigtig mange kampe, og det, der sker, når man gør det, er, at man nødig vil ændre noget.

- Hvis jeg føler, at mit hold præsterer op til 100 procent, og det har jeg følt, så har jeg været bange for at røre ved det, siger Nielsen.

- Men ændringer er altid nødvendige, også i en periode, som den vi har været inde i. Vi skal altid være et skridt foran vores modstandere.

- Men det er menneskeligt, når man vinder hele tiden, at sige, at man bare skal blive ved med at gøre det, man hele tiden har gjort.

- Men man skal udvikle sig, og det gælder både mig og spillerne, siger Nielsen.

Lyngby rykkede med sejren op på 11.-pladsen i Superligaen.