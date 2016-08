Lyngby-træner: Spillet er til mere end otte point

David Nielsens mener, at Lyngbys spil i de første syv runder burde have kastet mere end otte point af sig.

- Jeg synes bestemt, vi har spillet til mere, men vi skal også være klar over, at der kommer perioder, hvor vi præsterer dårligere, og så skal vi formå at få point der også, siger træneren.

- Vores præstationer i alle kampe, fraregnet premieren mod FC København, har været fantastisk, og jeg kan ikke rose spillerne nok. Det er en fantastisk måde, vi har bragt os selv ind i den her liga.

- Det kan vi tage med videre. Vi har en masse positive ting fra de første syv kampe, og nu skal vi bruge landskampspausen godt, så vi kan bruge det konstruktivt.

Efter fire spillerunder stod Lyngby med syv point, hvorefter der med det samme blev talt om oprykkerne som top sekskandidat. Lyngby er stadig nummer seks, men al snak om toppen vil David Nielsen gerne pakke væk.

- Det er svært for mig at styre de mekanismer. Vi er stadig et oprykkerhold, selv om vi har spillet noget god fodbold, siger Nielsen.

- Det er vigtigt for os at forstå, at vi spiller på en anden måde end mange andre, men det betyder ikke nødvendigvis, at vi kommer til at vinde flere kampe.

Angriberen Jeppe Kjær er enig med sin træner i, at Lyngby har præsteret spillemæssigt, men efter fredagens nederlag til FC Nordsjælland er han mest skuffet over, at Lyngby og han selv scorer for lidt.

- Vi spillede godt, men vi manglede det vigtigste, og det må jeg tage min del af ansvaret for. Det var bare ikke godt nok, siger Jeppe Kjær.

- Nogle dage er det bare lidt op ad bakke. Jeg skulle som minimum have scoret ét mål, og havde jeg gjort det, havde vi som minimum også fået point.

Jeppe Kjær er Lyngbys topscorer i denne sæson. Det er hidtil blevet til tre scoringer.