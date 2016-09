Lyngby-træner: Nu kan vi også spille resultatfodbold

Træner David Nielsen mener, at Lyngby med sejren over AaB viste, at holdet også kan spille resultatfodbold.

Det fremkalder ros fra Lyngby-træner David Nielsen.

- Vi spillede igen fantastisk frem til vores mål, og vi producerede chancer hele tiden. Fra vi kom på 1-0 og frem til slutfløjt, tænkte vi resultat, og vi spillede resultatfodbold. Det er jeg rigtig glad for, at vi også kan.

- Det giver en god ro og tro på tingene, og det viser også, hvad vi skal have fokus på i de kommende kampe, siger David Nielsen.

- Vi spillede mere kontrolleret fodbold, og vi havde lidt flere omstillinger med i vores kampplan. Det var der en god grund til, nemlig at AaB er dygtige med bolden, siger han.

Lyngby scorede det afgørende mål efter 50 minutters spil, men allerede i første halvleg havde man masser af chancer.

- Vi skal bruge mange chancer for at score, men det vigtigste er, at vi bliver ved med at skabe chancerne. Her producerede vi chancer efter indlæg, efter omstillinger og i åbent spil, så vi kan det hele.

- Spillerne skal lære at komme i de situationer igen og igen, så skal målene nok komme.

Matchvinder i kampen blev nordmanden Kristoffer Larsen, der elegant følte bolden ind ved fjerneste stolpe uden chance for AaB-målmand Nicolai Larsen.

- Jeg fik en perfekt bold, så det var bare at sparke den i mål. Jeg gør det meget til træning, så det var dejligt at kunne overføre det til kamp, siger Kristoffer Larsen.

- Men det vigtigste var de tre point, for vi har været lidt uheldige i de seneste kampe.

Lyngby er med sejren på syvendepladsen i Alka Superligaen.