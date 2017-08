Lyngby-træner: Jeg evaluerer først spillerne fra i dag

Ud over fem kampe i Superligaen har David Nielsens mandskab været ude i seks kampe i kvalifikationen til Europa League.

Sæsonen i Alka Superligaen er stadig ung, men for Lyngby har de første seks uger af sæsonen været hårde.

Efter sejre i sæsonens første fem kampe fulgte fem nederlag, men lørdag fik Lyngby lidt oprejsning, da det hjemme blev 1-1 mod Sønderjyske.

- Jeg har sagt til spillerne, at jeg ikke evaluerer dem på det, der er sket indtil nu i Superligaen, men jeg evaluerer dem fra i dag, siger David Nielsen.

- Nu mener jeg, at vi kan tillade os at kræve det maksimale igen, for energien er tilbage.

- Når vi har spillere, som har spillet ufatteligt mange kampe på kort tid, så skal der meget til, før de bliver den bedste udgave af sig selv.

- Vi arbejder med, at alle skal være det, og det gælder også mig selv, siger cheftræneren.

I ugen op til kampen mod Sønderjyske har Lyngby for første gang i sæsonen ikke haft europæiske kampe at tænke på i ugens løb.

- Jeg har meget behov for tid på træningsbanen. Der ligger 14 træningssessions klar, dem har jeg bare ventet på at få lov til at banke af.

- Det handler om koncentration og tilstedeværelse. For når man er til stede, opfatter man situationerne hurtigt, og når man ikke er til stede, går det langsomt at opfatte dem.

- Vi har ikke kunnet løse det ved træningen, men det skal løses nu, for vi skal op i gear. Vi skal tænke hurtigere, spille hurtigere, siger David Nielsen.

Lyngby sikrede i kampen mod Sønderjyske det ene point sent, da Gustav Marcussen kort før tid udlignede på et flot langskud.

- Det var vigtigt at få stoppet blødningen, og det synes jeg også, præstationen bar præg af. Vi var i rigtig god kontrol, og da de scorede var vi begyndt at mase på og jagtede sejren.

- Da de scorede, var vi alle sammen lidt ramt på grund af de seneste nederlag, så jeg synes, det var stærkt, at vi kom tilbage og fik 1-1.

- Vi er hårdt ramt lige nu, og derfor glæder resultatet, men ikke mindst præstationen, mig, siger David Nielsen.