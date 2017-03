Lyngby-spiller går fra skrot til slot og får ny kontrakt

Bror Blume er gået fra at være ubrugelig for Lyngby-træner David Nielsen til at være fast mand på holdkortet.

Cheftræner David Nielsen roser spillerens udvikling efter at have haft attitudeproblemer og været på vej væk. Han startede sæsonen som bænkevarmer, men har siden slutningen af november fået fuld spilletid for de kongeblå.

- Bror Blume er gået fra at være en spiller, jeg ikke kunne bruge, til at være en spiller, der er en vigtig del af vores hold. Og det er ene og alene Brors egen fortjeneste. Han er blevet et mandfolk, siger David Nielsen.

- Jeg har været meget hård ved Bror og bedt ham ændre nogle ting, som er praktisk talt umulige at ændre. Det handler om attitude, vindermentalitet og andre fundamentale ting, som er vigtige for mig.

- Jeg bøjer mig i støvet for den transformation, som Bror har lavet, og jeg er ekstremt glad for at kunne kalde ham en vigtig spiller for Lyngby Boldklub i dag, siger cheftræneren.

Bror Blume har spillet i alt 105 kampe for Lyngby og lavet 12 mål.

Hans tidligere aftale stod til at udløbe ved sæsonens udgang, og derfor har han frit kunnet forhandle med andre klubber siden årsskiftet.