Lyngby-matchvinder: Kunne ikke drømme om mere

- Det var fantastisk. Jeg kunne ikke drømme om mere. Det var det, jeg havde håbet på, siger Boysen og tilføjer:

- Jeg håbede først og fremmest på, at vi ville vinde, og at jeg også selv ville have indflydelse på det, så det var perfekt.

- Jeg fik vist, at jeg er sulten efter at spille. Jeg prøver at gøre en forskel, og det gjorde jeg, og jeg må også takke Jeppe (Lyngby-angriber Jeppe Kjær, red.) for en fantastisk assist. Vi vandt, fordi vi arbejdede hårdere end dem.

Lyngbys cheftræner, David Nielsen, roser sin matchvinder for præstationen.

- David har den målnæse, som vi lidt føler, vi har manglet fra vores kantspillere. Det er ikke tilfældigt, at han scorede det mål, der skulle til, og det var dejligt.

- Han kommer til at betyde meget for os. Det gør alle spillerne, for vi ikke kan ikke spille denne type fodbold, uden at alle spillere er vigtige for os, siger han.

Lyngby kravler med sejren op på tredjepladsen og har inden rundens øvrige kampe syv point ned til nummer syv.

David Nielsen er dog ikke klar til at kalde placeringen i top-6 og dermed overlevelse i Superligaen for sikker endnu.

- Jeg vil tro, vi skal bruge fem-seks point mere for at komme i top-6, og det går vi benhårdt efter. Nu fik vi den perfekte start, som tager lidt af trykket.

- Det var årets vigtigste kamp, for det var vigtigt at komme godt i gang, det var et derby, og vores fans var exceptionelle. Vi væltede Farum, lyder det fra David Nielsen.

Lyngbys næste opgave er hjemme mod Esbjerg.