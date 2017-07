Lyngby-målscorer ærgrer sig over misbrugte chancer

En fornem indsats af Lyngby resulterede da også i et smalt 1-2-nederlag, men alle muligheder lever stadig for at avancere i turneringen frem mod gruppespillet.

Jeppe Kjær bragte Lyngby foran 1-0 efter lidt over en time, men russerne udlignede og sikrede sejren i overtiden.

Det ærgrer Jeppe Kjær gevaldigt.

- Vi kan være rigtig stolte af vores præstation, for jeg synes virkelig, vi formåede at spille en god kamp.

- Vi kunne sagtens have scoret mere end det ene mål og havde rigtig gode chancer for at vinde kampen, og det kan vi være stolte af.

- Samtidig ærgrer vi os selvfølgelig helt vildt over, at de scorede til sidst. Vi føler ikke, at det var nødvendigt at tabe denne kamp, når vi havde spillet så godt, så vi hænger lidt med hovederne her efter kampen, siger Jeppe Kjær til bold.dk.

Lyngbys 1-0-føring holdt blot i tre minutter, før Viktor Claesson udlignede, da Lyngby-keeper Mikkel Andersen ikke kunne holde en afslutning, og bolden sprang i spil igen.

Tre minutter inde i overtiden scorede blot 17-årige Magomed-Shapi Suleymanov så sejrsmålet.

Der er returopgør 3. august i Lyngby.