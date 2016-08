Lyngby lejer 18-årigt talent i FC Midtjylland

- Alexander har sin unge alder til trods bevist, at han er klar til at spille Superliga, og han kommer hertil med en nådesløs vilje til at skabe sig en fodboldkarriere og få succes for os, siger David Nielsen.

- Alexander vil med sin væremåde også være med til at løfte og inspirere vores egne unge spillere. At Alexander så tilmed klart har ønsket at komme til Lyngby, er jeg meget glad for.

Den unge spiller har allerede markeret sig i FC Midtjylland, hvor det i denne sæson er blevet til en enkelt kamp for midtjyderne.

Han har også spillet for klubben i Uefa Youth League, og backen står noteret for 32 kampe for diverse ungdomslandshold.