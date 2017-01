Lyngbys spillere (i gult) kan snart have nye ejere at spille for. Arkivfoto.

Lyngby kan være på vej på amerikanske investorhænder

Bestyrelsen i Lyngby Boldklub er langt i forhandlingerne med en amerikansk investorgruppe om et salg.

Mandag præsenterede superligaklubben Lyngby Boldklub et skidt regnskab med et minus på 25 millioner kroner, men til gengæld er et salg af klubben tæt på.

Allerede i regnskabet skrev bestyrelsen, at man var langt i processen omkring et muligt salg af klubben, og nu bekræfter bestyrelsesformand Torben Jensen, at det er en amerikansk investorgruppe, der forhandles med.