Lyngby henter midtbanespiller i Sparta Prag

Shala har fået en kontrakt frem til udgangen af 2019.

- Det har længe været et ønske for os at få en venstrebenet offensivspiller mere ind på holdet, så vi er rigtig godt tilfredse med at få Herolind Shala om bord, siger cheftræner David Nielsen til klubbens hjemmeside.

25-årige Shala er født og opvokset i Norge, hvor han også har fået sin fodboldopdragelse.

Fra 2011 til 2014 slog han sine folder i norske Odd, inden turen gik til tjekkisk fodbold.

Herolind Shala står noteret for fire landskampe for Kosovo. Inden da nåede han fem kampe for Albanien.