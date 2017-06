Lyngby henter dansk OL-spiller i 1. division

- Derudover betyder det mentale meget for os i Lyngby. Og efter vores første samtale var jeg helt sikker på, at jeg skulle have Mathias til Lyngby.

- Han har ofret alt for at blive bedre, han har taget et skridt ned til 1. division, han er flyttet alene til Jylland, og han har vist, at fodbolden betyder alt for ham, siger træneren.

Mathias Hebo Rasmussen var sidste år en del af den danske trup, der nåede frem til kvartfinalen ved OL i Rio.

Her blev han skiftet ind i 0-4-nederlaget til Brasilien i den sidste kamp i gruppespillet.

Han spillede på det tidspunkt i den næstbedste række for FC Fredericia.

Mathias Hebo Rasmussen har en fortid i FC Nordsjælland, der undervejs lejede ham ud til FC Vestsjælland.