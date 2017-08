Lyngby-helt trodser lægen og sikrer uafgjort mod FCM

Hjemmeholdet kom foran efter 35 minutter, og det lignede længe en FCM-sejr. Men dybt inde i overtiden headede Lyngbys indskiftede David Boysen bolden i kassen til et uafgjort resultat.

Lyngby hentede søndag eftermiddag et point på udebane mod FC Midtjylland i Alka Superligaen, da de to mandskaber spillede 1-1.

26-årige David Boysen har på det seneste døjet med hovedpine ovenpå en hjernerystelse. Han blev dog alligevel skiftet ind efter 68 minutter.

- Jeg havde fået at vide, at jeg skulle holde mig i ro, men jeg har trænet godt de sidste par dage, siger David Boysen.

Trods en optakt med hovedpine satte Boysen hovedet på et indlæg fra Jeppe Brandrup i overtiden, som sikrede Lyngby uafgjort.

- Jeg tænkte, at der ikke var nogen vej udenom. Jeg kom i en god position, og det var naturligt at sætte hovedet på, siger David Boysen.

- Jeg skal være ærlig og sige, at jeg fik hovedpine og var lidt svimmel efter målet, siger David Boysen.

Nu venter der en landskampspause på to uger, og det var med i tankerne i forhold til, at David Boysen kunne spille mod FCM.

- Jeg var ikke blevet vejledt til at spille, men der er en landskampspause nu, så jeg kan holde mig i ro og komme helt ovenpå, siger Lyngby-spilleren.

Lyngbys cheftræner, David Nielsen, var i tvivl omkring Boysen, da det ikke er en typisk skade.

- Det var sikkert, at han ikke skulle spille fra start. Det er en svær skade at diagnosticere, så det var svært at vurdere, siger David Nielsen.

- At han sætter hovedet på til sidst viser, at han var klar til at spille, slutter David Nielsen.

Efter landskampspausen møder Lyngby på hjemmebane oprykkeren FC Helsingør.