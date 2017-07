Lyngby gør arbejdet færdigt og er videre i EL-kvalen

Her venter der dog angiveligt hårdere modstand for Lyngby, når russiske FC Krasnodar venter i to opgør.

Lyngby-træner David Nielsen havde før returkampen lovet, at Lyngby ville angribe i stedet for at forsøge at forsvare 1-0-forspringet.

Det løfte levede Lyngby op til i første halvleg, hvor keeper Mikkel Andersen var i fokus.

Efter otte minutter begik Martin Ørnskov straffespark, men Mikkel Andersen leverede en fornem redning efterfølgende, da han snuppede Robert Vitteks spark.

I stedet var det Lyngby, der kom foran på et straffespark efter 19 minutter, da en Bratislava-spiller havde hånd på et hovedstød fra Jeppe Kjær.

Mikkel Rygaard Jensen var sikkerheden selv og sendte bolden i mål til en 1-0-føring.

Efter en halv time øgede Lyngby efter et hjørnespark. Inde i feltet fik Martin Ørnskov først sat hovedet på bolden. Den dumpede efterfølgende ned foran ham igen, og Ørnskov sparkede Lyngby på 2-0 fra tæt hold.

Så lignede det en Lyngby-triumf med en samlet 3-0-føring.

Lyngby kunne endda tillade sig at brænde et straffespark efter 67 minutter, da Thomas Sørensen hamrede bolden på overliggeren.

I slutminutterne fik gæsterne lov at reducere, da Filip Orsula trykkede af fra kanten af Lyngbys målfelt. Bolden strøg ind bag Mikkel Andersen til 1-2 for Bratislava.

Scoringen faldt dog for sent for slovakkerne, der ikke kom tættere på at gå videre.

I tredje kvalifikationsrunde venter så et stærkt russisk mandskab.

FC Krasnodar blev nummer fire i den russiske lige i den seneste sæson, og senest nåede holdet ottendedelsfinalen i Europa League.

Efter tredje runde venter to playoffkampe, før man ved, hvilke hold der er klar til gruppespillet i turneringen.

Kampene mod FC Krasnodar spilles 27. juli med returopgør 3. august.