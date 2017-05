Lyngby får licens til at fortsætte i Alka Superligaen

Licensappeludvalget, der er uafhængigt af DBU, behandlede tirsdag en appelsag fra Lyngby, efter at Licensudvalget 3. maj havde afvist klubbens ansøgning om at få licens til at fortsætte i den bedste række i næste sæson.

Dansk Boldspil-Union (DBU) meddeler på sin hjemmeside, at fodboldklubben Lyngby får licens til at spille i Alka Superligaen i næste sæson.

- Vi er enige med Licensudvalget i, at Lyngby BK på tidspunktet af Licensudvalgets afslag ikke havde dokumenteret klubbens evne til at fortsætte i Superligaen.

- I forbindelse med ankesagen har klubben blandt andet dokumenteret kapital- og likviditetsforøgelse og afhjulpet en række andre usikkerhedspunkter i klubbens budget og dermed dokumenteret, at der som minimum er økonomi til at fortsætte til udgangen af næste sæson, meddeler udvalget.

Lyngby meddelte mandag, at klubben ville rejse 20 millioner kroner, som delvist skal finansieres af klubbens ejer, Hellerup Finans, og delvist af en kapitalforhøjelse.

Hellerup Finans har løbende postet mindre millionbeløb i klubben i den seneste tid.

Lyngby udtrykte samtidig, at den var uforstående over for, hvorfor klubbens licens til den kommende sæson kunne komme i fare.

Licensappeludvalget kritiserer Lyngby for den måde, klubben har håndteret sagen på.

- Vi stiller os uforstående over for den kritik, klubben har rejst af, at udvalget ikke har været tilgængeligt og imødekommende.

- Licensappeludvalget har flere gange forklaret og vejledt om det nødvendige materiale, som klubben skulle fremlægge.

- Så det må alene stå for Lyngby BK's regning, at det ikke har været tilstrækkelig dialog og klarhed om krav til materiale, meddeler udvalget.

Lyngby indtager tredjepladsen i Superligaen før sidste runde.

Klubben vil sikre bronze med mindst uafgjort i den afsluttende udekamp mod FC Midtjylland.

Lyngby vandt senest en medalje i 1992, da klubben blev dansk mester.