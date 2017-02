Lyngby får igen tilført penge fra hovedaktionær

For tredje gang på lidt over 14 dage har fodboldklubben Lyngby fået tilført kapital. Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

- Vi har i dag (onsdag, red.) tilført halvanden million kroner yderligere til Lyngby Boldklub, og vi kommer til at tilføre endnu mere kapital igennem februar.

- Kapitaltilførslen sker for at sikre ro omkring klubben, samtidig med at vi skaber et endnu bedre økonomisk fundament under klubben.

- På den måde kan den positive udvikling af boldklubben fortsætte, siger Torben Jensen, der er bestyrelsesformand i Lyngby Boldklub A/S.

Lyngby meddeler, at der stadig er forhandlinger i gang med potentielle nye hovedaktionærer, der skal skyde penge i klubben.