Lyngby Boldklub henter stor nigerianer

Angriberen Kim Ojo ankommer på en fri transfer og har skrevet under på en aftale gældende for et år.

193 centimeter høje Ojo kommer på en fri transfer og har underskrevet en aftale gældende for et år.

- Kim Ojo giver os nogle flere tangenter at spille på i vores angrebsspil. Han fylder rigtig godt i feltet og kommer til at volde de fleste forsvarsspillere problemer i luftspillet.

- Derudover er han dygtig til at holde bolden i fødderne, og han passer derfor fint ind i den måde, vi også gerne vil spille fodbold på, siger Lyngby-træner David Nielsen til klubbens hjemmeside.

Cheftræneren føler, at truppen er komplet efter et travlt transfervindue, og at Kim Ojo således er klubbens sidste tilføjelse.

- For mig er Kim Ojo den sidste kugle i seksløberen. Vi har et godt hold med dygtige spillere, og vi føler, at vores trup er sat godt sammen til at mestre de fleste af spillets facetter, lyder det fra David Nielsen.

Før Kim Ojo kommer i kamp, skal både papirarbejdet og formen lige komme på plads.

- Når vi kan komme i nærheden af en angriber som Kim Ojo, så er det fordi, Kim ikke har spillet regelmæssig fodbold på det seneste. Kim er stadig tre-fire uger fra topformen, og den tid vil vi give ham til at komme i form og på plads i Lyngby, siger David Nielsen.

Før det mindre succesfulde ophold i belgisk fodbold scorede Kim Ojo 68 mål i 142 kampe for Nybergsund og Brann Bergen, som solgte ham til Genk for anslået 12 millioner kroner, skriver transfermarkt.