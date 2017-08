Lyngby BK's lidende ejer vil alligevel ikke sælge klubben

Oven på et kaotisk forløb, hvor selskabets revisor blev fjernet, og nye regnskaber viste et dundrende underskud og en negativ egenkapital, var et salg af fodboldklubben i Lyngby noget af det, der skulle redde Hellerup Finans.

- Lyngby er ikke til salg. Lyngby melder selv noget ud, når tidspunktet er passende, siger Torben Jensen, ejer og direktør i Hellerup Finans, til Børsen.

Det seneste regnskab fra Hellerup Finans, der dækker perioden juli 2015 til og med juni 2016, viser et underskud på 112 millioner kroner og en negativ egenkapital på 67 millioner kroner.

I regnskabet står der, at det er en forudsætning for Hellerup Finans' evne til at overleve, at blandt andet "igangsatte frasalg" gennemføres.

- Opfyldes de nævnte forudsætninger ikke, eller opfyldes de kun delvist, og opnår selskabet ikke tilførsel af yderligere kapital eller likviditet, er der væsentlig usikkerhed knyttet til virksomhedens evne til at fortsætte driften, skriver revisor i regnskabet.

I starten af 2017 var Lyngby BK tæt på at blive solgt til en gruppe amerikanske investorer for 45,3 millioner kroner. Men købet blev ikke til noget.

Hellerup Finans har skrevet under på, at selskabet vil dække Lyngby BK's behov for penge. Det var en forudsætning for, at Lyngby kan spille i Superligaen.

Lyngby Boldklub gav i regnskabsåret 2015/16 et underskud på 27,5 millioner kroner. 1. juli sidste år var der 28.490 kroner i kassen. Lyngby har siden da levet af løbende pengeindsprøjtninger fra Hellerup Finans.

Lyngby fik i sidste sæson en tredjeplads i Superligaen og har spillet i kvalifikationen til Europa League i denne sæson.

I sæsonstarten i Superligaen har Lyngby dog klaret sig mindre godt. Efter fire kampe ligger Lyngby BK på 12.-pladsen i Superligaen med en sejr og tre nederlag.