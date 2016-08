Lynfare afbryder superligakamp i Haderslev

Superligakampen mellem Sønderjyske og Esbjerg er søndag blevet afbrudt på ubestemt tid på grund af dårligt vejr.

Efter cirka 80 minutters spil blev spillerne nødt til at gå i omklædningsrummet, da dommer Peter Munch Larsen vurderede, at det på grund af fare for lyn var for risikabelt at spille videre.