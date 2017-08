Lukningstruet cykelhold fritstiller alle ryttere

Det sker, fordi selskabet bag holdet, Slipstream Sports, har svært ved at finde penge nok til at køre videre i 2018. Lige nu er det uvist, om det amerikanske hold er at finde på World Touren i næste sæson.

Store cykelnavne som Pierre Rolland, Sep Vanmarcke og Tour de France-toeren Rigoberto Urán står uden kontrakt for næste sæson, efter at deres hold, Cannondale, har fritstillet alle ansatte.

- Lørdag morgen oplyste Slipstream Sports alle ryttere og medarbejdere om usikkerheden om holdets fremtid, skriver Slipstream Sports i en meddelelse.

Holdet er havnet i økonomiske vanskeligheder, fordi en sponsor tilsyneladende er sprunget fra.

- Vi nærer fortsat håb om, at denne situation kan løse sig selv i de kommende dage, og at holdet kan finde et nyt økonomisk grundlag.

- Men uden denne garanti følte vi en forpligtelse til underrette vores ansatte om situationen og give dem tid til at vurdere deres muligheder.

- Alle Slipstream Sports' medarbejdere er blevet fritstillet fra alle kontraktlige forpligtelser i 2018. Alle kontrakter gældende for 2018 vil blive opfyldt, hvis vores fremtid bliver sikret, lyder det fra holdet.

I forbindelse med Tour de France i juli udtrykte holdets manager, Jonathan Vaughters, usikkerhed om fremtiden.

Alligevel valgte Cannondale for mindre end to uger siden at forlænge Rigoberto Uráns kontrakt med tre år.

Nu er det colombianske topnavn lige som sine kolleger fri til at søge arbejde på andre hold.