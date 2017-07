Lukaku: Pogba havde en stor rolle i mit United-skifte

- Da han (Pogba, red.) skrev under med United, at være vidne til det, det gjorde noget ved mig, og jeg vidste, at hvis jeg nogensinde fik chancen, så ville jeg ikke sige nej.

Den 24-årige belgier havde angiveligt en pris på 75 millioner engelske pund, hvilket cirka svarer til 630 millioner kroner.

Dermed er han den andendyreste spiller klubben har købt.

Den dyreste er Pogba, der også er verdens dyreste fodboldspiller. Han blev sidste år købt i Juventus for cirka 800 millioner kroner.

Evertons manager, Ronald Koeman, er ked af at miste sin store angriber, men han mener, at Lukaku har taget den rigtige beslutning.

- Han (Lukaku, red.) tog den rigtige beslutning, og lad os håbe, at det hele kommer til at gå godt for ham, for jeg kan godt lide ham, siger Koeman.

Lukaku har trænet med sine nye holdkammerater for første gang mandag.

Manchester United er på træningstur i USA, hvor "De Røde Djævle" skal møde L.A. Galaxy i første kamp 16. juli.