Lukaku: Man siger ikke nej til verdens største klub

Derfor er den 24-årige målsluger mere end parat til at forlade Everton til fordel for Manchester United, der i denne uge har forhandlet sig frem til en overgangspris.

- Det er en klub, der er sulten efter at vinde ligaen igen og være dominerende i verden.

- Det er den slags mulighed, jeg altid har ønsket mig, lige siden jeg var knægt, siger Lukaku til den amerikanske tv-station ESPN.

Det er fire år siden, at Manchester United senest vandt det engelske mesterskab. Til trods for køb af mange stjernespillere, er det ikke lykkes at vinde Premier League siden 2013.

I sidste sæson sluttede United på sjettepladsen lige foran Everton på syvendepladsen.

- Da jeg fandt ud af, at de ville have mig, skulle jeg ikke tænke to gange over det. Jeg er så glad for at blive en del af historien.

- Hvem ville sige nej til at spille i verdens største klub? Det bedste stadion i England og de bedste fans. Det er den perfekte mulighed, mener Romelu Lukaku, der i sidste sæson scorede 25 ligamål for Everton.

- Jeg har altid ønsket at spille for et hold, der kæmper med om alle trofæer.

- Jeg tror, at Manchester United lige nu ønsker at være et dominerende hold og kraft.

- Nu er det tid til at arbejde hårdt - hårdere end jeg nogensinde har gjort før, og det er jeg parat til, siger belgieren.

Ifølge flere britiske medier betaler United 75 millioner pund svarende til 630 millioner kroner for Lukaku. Det beløb er dog ikke bekræftet fra officielt hold.