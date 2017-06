Lucas Bjerregaard slutter i top-10 i Østrig

Lucas Bjerregaard lavede hele seks birdies på runden, men en bogey og en dobbeltbogey sørgede for, at han måtte nøjes med at slutte søndagen i tre slag under par.

Med samlet 281 slag, syv slag under par, lykkedes det for Lucas Bjerregaard at avancere tre pladser samlet til en syvendeplads.

Lyoness Open blev vundet af sydafrikaneren Dylan Frittelli, der sluttede i 276 slag efter en score i 67 slag søndag.

Søndagens runde blev en stor nedtur for Felipe Aguilar, der som den førende spiller havde et forspring på to slag inden de 18 huller.

Chileneren gik imidlertid den afsluttende runde i 75 slag og endte samlet som delt nummer ti i 282 slag.