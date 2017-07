Löw har over 40 spillere i kikkerten til VM i 2018

I sidste uge vandt Tyskland både U21-EM og Confederations Cup. Ved sidstnævnte turnering, som er et mini-VM, stod Löw selv i spidsen for det tyske hold, som sparede et hav af stjerner.

Det handler om at sortere klassespillere fra, når Tysklands fodboldlandstræner, Joachim Löw, til næste år skal udtage et hold til VM i Rusland.

Men reserverne slog til, og Löw har et positivt problem i forhold til VM næste år, mener Det Tyske Fodboldforbunds præsident, Reinhard Grindel.

- Vi har en stor gruppe af spillere at vælge fra. Löw har en stor chance for at sammensætte et hold med en blanding af rutine og dynamiske unge, siger præsidenten.

Tyskland vandt VM i Brasilien i 2014, og holdet må betegnes som en af de helt store favoritter ved næste års VM-slutrunde.

57-årige Löw, som er i gang med sit 11. år i spidsen for tyskerne, erkender, at triumferne ved U21-EM og Confederations Cup har givet ham et positivt problem.

- Der er bestemt en masse spillere fra de to turneringer, som har fået noget selvtillid fyldt ind i kroppen.

- Men for de spillere begynder det hårde arbejde først nu. De store turneringer venter forude. At komme op på verdensklasse-niveau er en kæmpe udfordring, siger Löw.

Ved Confederations Cup så Löw bort fra stjerner som Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos, Sami Khedira, Thomas Müller og Marco Reus.

Tyskerne vandt finalen ved Confederations Cup med 1-0 over Chile. I EM-finalen for U21-hold vandt det tyske hold over Spanien.