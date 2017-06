Los Angeles verfer OL i 2028 væk og fokuserer på 2024

Begge byer ønsker at undgå at afholde OL i 2028, som Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har stillet en af byerne i udsigt.

Onsdag skrev Wall Street Journal, at IOC allerede har lavet en aftale, der vil tildele Paris OL-værtskabet i 2024, mens Los Angeles spises af med legene fire år senere.

Men det afviser folkene bag Los Angeles-ansøgningen, der har navngivet sig selv som LA 2024.

- Mens IOC er i gang med budprocessen, er vi fortsat fokuseret på legene i 2024.

- Vi er beæret over, at Los Angeles er en kandidatby i 2024 i denne vigtige tid for de olympiske og paralympiske bevægelser.

- Og vi ser frem til at samarbejde med IOC i de kommende måneder, lyder det i en udtalelse fra LA 2024.

Wall Street Journal skriver, at IOC allerede er i fuld gang med en plan om at lade Paris afholde OL i 2024, og at kun få detaljer mangler.

Det forventes, at IOC på et møde i Lausanne i juni vil diskutere, om legene kan tildeles de to kandidatbyer på samme tid på et nyt møde i Lima i september.

Hvis Paris får tildelt legene i 2024, vil det være præcis 100 år efter det seneste OL i Frankrig hovedstad.

Los Angeles var senest vært for OL i 1984. Tokyo skal være vært i 2020.