Lønstrup får forkortet og forbedret kontrakt i Helsingør

Den nyforhandlede kontrakt løber kun frem til udgangen af juni 2020, så kontrakten er altså et halvt år kortere end før.

Til gengæld får Christian Lønstrup forbedrede vilkår i kontrakten, oplyser FC Helsingør.

- Christian Lønstrup og FC Helsingør er det perfekte match såvel fodboldfagligt som menneskeligt.

- Den nye kontrakt betyder et styrket samarbejde, som belønner Christian Lønstrup for hans fantastiske resultater og samtidig sender et signal om, at klubben har ambitioner for fremtiden.

- I den forbindelse ser vi Christian som en væsentlig brik, siger FC Helsingørs bestyrelsesformand, Finn Moseholm, i en pressemeddelelse.

Da FC Helsingør i december sidste år forlængede samarbejdet med Christian Lønstrup, spillede klubben i 1. division.

FC Helsingør endte på tredjepladsen i foråret og endte med at sikre sig en overraskende oprykning til Alka Superligaen.

Her har den nordsjællandske klub fået en fin start med ni point efter syv kampe.