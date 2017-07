Lønstrup efter sejr: Vi var dømt uegnet til Superligaen

Det var til stor glæde for Helsingør-træner Christian Lønstrup.

- Det betyder meget for mig, men allermest for mine spillere. Vi er blevet dømt uegnet i Superligaen af hele Danmark.

- I de første kampe synes jeg, vi præsterede fint, men det lyder jo lidt hult, når vi bliver ved med at tabe. Derfor var det vigtigt, at vi kom på tavlen, siger Christian Lønstrup.

Han forklarer, at der skulle graves særdeles dybt, da holdet med to nederlag i bagagen kom bagud mod Sønderjyske, der senest vandt i Aalborg.

- Det prøvede vi at gøre, og så var vi lidt heldige. Vi scorede lige inden pausen. Det gjorde, at tilgangen til samtalen i pausen var lidt anderledes, fordi vi fik et boost, og det havde vi brug for.

Christian Lønstrup mener, at sejren var fortjent.

- Vi havde lidt marginalerne med os på nogle vigtige tidspunkter. Men jeg synes egentlig, det var rimelig berettiget, at vi fik point ud fra spil og chancer.

- Udfordringen for os i øjeblikket er, at vi spiller mod de bedste hold i Danmark, og det vil sige, at vi hele tiden skal tænke langsigtet og få point, siger træneren.

Han er godt tilfreds med Helsingørs opbygningsspil, men erkender, at det er en udfordring at konkurrere med landets bedste hold, når Helsingør-spillerne skal omsætte spil til scoringer.

- Jeg er ikke overrasket over, at vi godt kan spille med, men jeg skal hele tiden finde ud af med min assistent, hvordan vi får sat tingene rigtigt sammen på den sidste tredjedel.

- Vi er allerede dygtige i opbygningsfasen, men på det her niveau skal man virkelig være skarp i de små nuancer, siger Lønstrup.