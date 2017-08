Liverpool vil gøre alt for at holde på brasiliansk juvel

Det engelske medie erfarer, at Liverpool onsdag har afvist et Barcelona-bud på cirka 740 millioner kroner for Coutinho. Noget som Klopp dagen efter ikke vil bekræfte, men han kommenterer gerne spekulationerne.

- Liverpool er ikke en klub, som er tvunget til at sælge spillere. Det står skrevet i sten. Så det betyder ikke noget, hvad de vil betale.

- Fra et finansielt synspunkt er der ikke en pris, som vi er tvunget til at slippe ham for. Der er ikke nogen pris, som vi vil acceptere, understreger Jürgen Klopp.

I sidste sæson hjalp midtbanespilleren med 13 mål og syv assist Liverpool frem til en fjerdeplads i Premier League. Klopp vil have ham til at blive i klubben for at få den endnu længere frem i tabellen.

- Vores mål er at have det bedste mulige hold. Så vi bliver nødt til at beholde vores bedste spillere og tilføje nye.

- I dag er ingen spillere umulige at få fat i. Men et salg er altid et spørgsmål om timing og et spørgsmål om den tid, man har til at finde en erstatning bagefter, siger Liverpool-manageren.

Klopp, Coutinho og co. tager lørdag hul på Premier League, hvor Liverpool skal en tur til Watford.