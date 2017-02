Liverpool slipper problembarnet Mamadou Sakho

Hos Liverpool-manager Jürgen Klopp faldt Sakho dog i unåde efter at have rodet sig ud i en tåbelig dopingsag, som endte med at blive frafaldet, og ved flere lejligheder at have begået brud på tyskerens disciplinære regler.

Bægeret flød over, da franskmanden luftede sine frustrationer på et socialt medie.

Mamadou Sakho har således ikke spillet en førsteholdskamp for Liverpool siden april 2016.

Siden dengang har han trænet og spillet med klubbens ungdomshold.