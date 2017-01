Liverpool skal gribe sidste livline mod Chelsea

Et nederlag til Chelsea tirsdag aften vil samtidig tangere klubbens negative rekord på fire hjemmebanenederlag i træk, som blev sat helt tilbage i 1923.

Derfor har Liverpool-manager Jürgen Klopp og hans spillere nu ikke bare fået kniven sat for struben, de har nærmest fået proppet den ned i halsen, før tirsdagens hjemmekamp mod netop Chelsea.

- Vi talte om selvtillid for nogle måneder siden, og jeg sagde, at den er som en lille blomst. Hvis nogen træder på den, så forsvinder den, siger Jürgen Klopp ifølge nyhedsbureauet AFP.

2017 har foreløbig formet sig meget skidt for Liverpool, der kun har vundet en enkelt af otte kampe i januar.

Frem til forrige lørdag var klubben dog stadig ubesejret på hjemmebanen, Anfield, men det er der siden blevet lavet om på.

Først tabte Liverpool 2-3 hjemme til Swansea, der før kampen var bundprop i Premier League.

Dernæst blev det til et 0-1-nederlag hjemme til Southampton, som dermed sendte Liverpool ud af Liga Cuppen i semifinalen.

Elendigheden blev total, da Merseyside-klubben lørdag i sidste uge tabte 1-2 hjemme til Wolverhampton fra den nedre del af den næstbedste række, så Liverpool også røg ud af FA Cuppen.

Jürgen Klopp forsøger dog at bevare optimismen før mødet med Chelsea, der reelt kan slukke det sidste håb for Liverpool om at vinde en titel i denne sæson.

- Der var én, der for lidt siden spurgte mig, om det her er lavpunktet hidtil i min tid i Liverpool. Jeg ved det ikke.

- Men hvis det er, så er det et perfekt tidspunkt at vende det, for det er ikke muligt at komme længere ned, siger den tyske manager, der overtog Liverpool-holdet i oktober 2015.

Chelsea er Premier Leagues bedste udehold, og klubben møder op til kampen i Liverpool med 15 sejre og kun et nederlag i de seneste 16 ligakampe.

I september sidste år tabte London-klubben 1-2 hjemme til Liverpool, men siden er der sket meget.

- Efter den kamp sagde jeg, at Liverpool allerede var et hold, og at Chelsea ikke var det, siger manager Antonio Conte, der overtog Chelsea før denne sæson.

- Fire måneder senere har mange ting forandret sig på mit hold. Vi er vokset og har forbedret os meget. Jeg tænker, at det bliver sværere for Liverpool, hvis vi sammenligner kampen på Anfield med den på Stamford Bridge.