Liverpool-profil sparker Senegal i kvartfinale i Afrika

Liverpool-stjernen Sadio Mane var på pletten efter ni minutter, da Senegal torsdag vandt 2-0 over Zimbabwe ved Africa Cup of Nations.

Sadio Mane fik akkurat sidste fod på en pasning fra Lazios Balde Keita efter ni minutter og bragte Senegal i front, fem minutter senere øgede Saint Etiennes Henri Saivet til 2-0.

Senegal hentede dermed sin anden sejr i gruppespillet, hvor Tunesien følger efter med tre point for to kampe.

Det skete, da tuneserne tidligere torsdag besejrede Algeriet 2-1.

Algeriet har ellers været nævnt som en outsider til at vinde turneringen, men Algeriet med Leicester-profilerne Riyad Mahrez og Islam Slimani har blot et enkelt point efter to kampe.

Algeriet har dermed ikke gjort det nemmere for sig selv at avancere i turneringen.

Første halvleg bød ikke på scoringer, og fem minutter inde i anden halvleg var Algeriet uheldige, da Aissa Mandi scorede i eget net.

Det blev 2-0 til Tunesien efter 66 minutter, da Naim Sliti scorede på et straffespark.

I overtiden fik indskiftede Sofiane Hanni reduceret, men tættere på kom Algeriet ikke, og dermed skal Algeriet besejre Senegal i sidste gruppekamp for at have en mulighed for at avancere.