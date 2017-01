Liverpool-manager: Jeg håbede på heldet til sidst

- Der var mange mennesker, der før kampen troede, at vi ville lide et knæk, fordi alt går i Uniteds retning.

- Vi kender til vores problemer og vores situation, så det var rart at se en præstation som i dag, lyder det fra Klopp ifølge BBC.

Liverpool var uden profilerne Sadio Mané, Nathaniel Clyne og Joel Matip i truppen, mens Philippe Coutinho sad på bænken fra kampens begyndelse.

Det svækkede Liverpool-mandskab måtte derfor sende blot 18-årige Trent Alexander-Arnold i kamp som højreback, og gæsterne sled og slæbte i en time for at holde 1-0-føringen, som James Milner havde sørget for på et straffespark.

Det lykkedes ikke at holde føringen, da Zlatan Ibrahimovic headede udligningen hjem for United med seks minutter igen af opgøret.

- Vi havde brug for at være modige. Vi skabte den plads, vi ville. Vi scorede målet, og jeg håbede på, at vi ville have en smule held. Det havde vi desværre ikke, men alt er godt.

- I morgen kan jeg nyde resultatet, men i aften (søndag, red.) kun præstationen, siger tyskeren.