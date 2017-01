Liverpool-keeper bliver skurk og helt mod Chelsea

Arsenal dummede sig og tabte 1-2 hjemme til Watford, mens Tottenham med Christian Eriksen på holdet spillede 0-0 ude mod Sunderland.

Chelsea topper ligaen med 56 point efter 23 kampe, mens Tottenham og Arsenal begge har 47 point. Liverpool er placeret på fjerdepladsen med 46 point.

I tirsdagens topkamp på Anfield indtog Liverpool-keeper Simon Mignolet en hovedrolle som både skurk og helt.

Først som skurk, da midtstopperen David Luiz bragte Chelsea foran 1-0 på et direkte frispark efter 24 minutter.

I den situation så Mignolet skidt ud, da den belgiske målmand slet ikke opfattede, at Luiz sparkede bolden mod mål.

Mignolet kommunikerede ivrigt med sit forsvar, da den brasilianske stopper listigt løb frem til bolden og hamrede den ind via stolpen.

Liverpool-keeperen så ud til at gå ud fra, at det ville være Chelseas Willian, som tog sig af frisparket, da kantspilleren tog nogle resolutte skridt tilbage for at gøre sig klar til at sparke.

Men Luiz opfattede situationen og så, at Mignolet slet ikke fokuserede på bolden. Og så stod det pludselig 1-0 til Chelsea.

Der blev ikke scoret mere før pausen, men i anden halvleg lykkedes det Liverpool at få udlignet til 1-1 på et hovedstød af hollænderen Georginio Wijnaldum efter 57 minutter.

Mignolet fik chancen for at gøre skaden god igen efter 76 minutter, da Chelsea-angriberen Diego Costa fremtvang et straffespark.

Og Mignolet reddede flot forsøget fra Costa, som ikke havde sin bedste aften i angrebet.

Der blev ikke scoret i slutfasen, og dermed delte de to topmandskaber.

I den tunge ende af tabellen tabte den forsvarende mesterklub, Leicester, med 0-1 ude til Burnley. Kasper Schmeichel spillede hele kampen for Leicester.