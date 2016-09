Jordan Henderson jubler over sin scoring i 2-1-sejren over Chelsea i Premier League fredag.

Liverpool holder snor i toppen med sejr over Chelsea

Sejren betød, at Liverpool spillede sig på fjerdepladsen i ligaen med ti point ligesom Chelsea har på tredjepladsen med en bedre målscore.

Dejan Lovren bragte gæsterne foran 1-0 efter 17 minutter, da et indlæg fra Philippe Coutinho fik lov at sejle hen over Chelsea-forsvaret. Bolden endte hos Lovren, der flugtede den i mål, mens Chelsea-spillere appellerede for offside.

Liverpool sad generelt på det meste i første halvleg og spillede taktisk klogt, og efter 36 minutter lukkede Jordan Henderson så munden på samtlige hjemmeholdets fans, da han med et pragtmål gjorde det til 2-0.

Bolden blev clearet skidt i Chelseas forsvar, og den endte hos Henderson, der trykkede af fra distancen.

Helt uden chance for at redde kunne Chelsea-keeper Thibaut Courtois blot være et sprællende vidne til, at bolden sejlede op i højre målhjørne.

Efter pausen kom der mere fut i hjemmeholdet, og Chelsea tog over og lignede i perioder et mandskab, der ville komme tilbage. Efter en times spil fik Diego Costa reduceret til 1-2, da han sendte et oplæg fra Nemanja Matic i mål fra tæt hold.

Liverpool holdt stand mod slutningen og kunne juble over sæsonens tredje sejr.