Liverpool henter engelsk landsholdsspiller i Arsenal

Den nye Liverpool-spiller er lige nu i landsholdslejr med England, så derfor har han ikke sagt så meget om skiftet.

Men han fortæller til Liverpools hjemmeside, at han glæder sig til at komme til Melwood, som er Liverpools træningsanlæg, og at han vil give lyd fra sig, når Englands to vigtige VM-kvalifikationskampe mod Malta og Slovakiet er overstået.

Til gengæld vil Liverpool-manager Jürgen Klopp gerne fortælle, at han blandt andet har fulgt sin nye spillers udvikling siden 2014.

- Jeg kan huske første gang, jeg så ham spille. Det var i Dortmund i 2014, hvor han kom ind fra bænken og gjorde en stor forskel. Han skilte sig ud med sin fart, sine evner og sin attitude i en stor kamp for en ung spiller.

- Jeg husker, at han løb tilbage og lavede en fremragende tackling, der forhindrede Mkhitaryan i at lave et nemt mål, siger manager Jürgen Klopp til klubbens hjemmeside.

Oxlade-Chamberlain spillede 192 kampe for Arsenal og scorede 20 mål.