Liverpool banker Hoffenheim og er klar til CL-gruppespil

Onsdag aften besejrede den engelske fodboldklub gæsterne fra Hoffenheim, der blev sendt hjem til Tyskland med et 2-4-nederlag.

For første gang i tre år er Liverpool klar til at spille med i Champions League-gruppespillet.

Liverpool er dermed videre til gruppespillet med samlet 6-3, mens Hoffenheim må nøjes med at blive overført til Europa League-gruppespillet.

Liverpool eliminerede enhver spænding om det samlede udfald i en hæsblæsende indledning hjemme på Anfield.

Hjemmeholdet havde to store chancer i kampens første minutter.

Først sendte Mohamed Salah bolden forbi mål, og derefter måtte en helt fri Sadio Mané se sin afslutning blokeret af Hoffenheims målmand, Oliver Baumann.

Efter ti minutter gik den ikke længere for gæsterne.

Sadio Mané stod for et smart hæloplæg til Emre Can, og tyskeren satte 1-0-scoringen ind.

Otte minutter senere udnyttede Mohamed Salah riposten efter et stolpeskud fra Georginio Wijnaldum, og så førte Liverpool 2-0.

Hoffenheim-spillerne virkede rystede, og efter 21 minutter blev det endnu værre, da Liverpool scorede for tredje gang på lidt over ti minutter.

Sadio Mané fandt Roberto Firmino i venstre side med endnu en hælaflevering, og Firmino sendte bolden ind til Emre Can foran mål.

Tyskeren fuldendte det eminente oplæg ved at score til 3-0 med sit andet mål.

Hoffenheim skulle nu score fire gange for at gå videre på reglen om flest scorede mål på udebane.

Efter 28 minutter fik den tyske klub håb, da Mark Uth med en diagonal afslutning reducerede til 1-3.

Han var kort forinden blevet sendt på banen af Hoffenheim-træner Julian Nagelsmann i stedet for norske Håvard Nordtveit.

Kort før pausen var Emre Can tæt på et hattrick, men hans afslutning strøg forbi opstanderen.

I anden halvleg øgede Roberto Firmino til 4-1 for Liverpool, da han udnyttede et oplæg fra Jordan Henderson, efter at Hoffenheim havde foræret bolden væk.

Senere reducerede Hoffenheims Sandro Wagner til 2-4.

Det er første gang, at Liverpool-manager Jürgen Klopp skal stå i spidsen for klubben i Champions League-gruppespillet.