Lineker: Premier League stopper spansk CL-dominans

- Lige nu er spansk fodbold super dominerende. Men jeg tror, at vi blot er i begyndelsesfasen til at blive mere indflydelsesrige i Europa, siger Lineker ifølge AFP.

Han henviser til, at trænere som Josep Guardiola, Antonio Conte og José Mourinho nu er hentet til Premier League.

- Hvis man ser på de engelske hold, så har de ikke superstjernerne i verdensklasse, som generelt stadig skifter til Real Madrid, Barcelona eller Bayern München.

- Vi har været inde i en periode, hvor vi i realiteten kun lige har været gode nok.

- Men nu ser vi de bedste trænere i verden komme til vores liga, og jeg tror, at de bedste spillere vil følge med, fordi de store penge befinder sig i vores liga, siger Lineker.

Den tidligere Barcelona- og Tottenham-angriber erkender, at det for sent at få Lionel Messi til Premier League. Eller at lokke Cristiano Ronaldo tilbage til ligaen. Men mindre kan også gøre det.

- Jeg er overbevist om, at vi vil se de næste superstjerner komme til vores liga, og vores store klubber vil blive som Barcelona og Real Madrid i fremtiden.

- Det eneste andet sted, som kan konkurrere med os, er Kina, og store spillere vil ikke tage dertil før i slutningen af karrieren, forklarer Lineker.

Lineker vurderer, at Manchester City med Guardiola som manager har den bedste chance for at nå til tops i Champions League af de engelske klubber i denne sæson.

Chelsea er den eneste Premier League-klub, som har vundet Champions League i det seneste otte år.

Kampene i Champions League-gruppespillet i denne sæson begynder tirsdag aften.