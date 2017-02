Line Jørgensen bliver i rumænsk storklub

Her har hun fået en ny kontrakt, der gælder i et år, men hvor begge parter har muligheden for automatisk at forlænge aftalen i yderligere et år.

Det bekræfter Line Jørgensen over for Jyllands-Posten.

- Jeg er vildt glad for, at de vil forlænge med mig og stadig tror på mig, selv om jeg har været meget skadet. Der var da heller ingen tvivl fra min side, de har store ambitioner, og det har jeg også.

- Jeg kunne godt være skiftet for at være mere sikker på mere spilletid, men jeg er rimelig fortrøstningsfuld i forhold til at få det her, siger Line Jørgensen til avisen.

Kontraktforlængelsen giver hende ro til ikke at forcere et comeback efter en operation i venstre håndled. Hun håber at være tilbage i april, siger hun til Jyllands-Posten.

Hun skiftede til den rumænske klub i sommeren 2015 fra FCM Håndbold, og i sidste sæson var danskeren med til at vinde Champions League.

Fra næste sæson bliver hun holdkammerat med verdensstjernen Cristina Neagu, som mandag har indgået en toårig aftale med Bucuresti.