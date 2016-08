Liechtenstein er en ukendt størrelse for landsholdet

Selv om verdensranglistens nummer 182 ikke klinger skræmmende i Delaneys ører, forklarer han, hvorfor kampen alligevel er vigtig som optakt til søndagens VM-kvalifikationskamp mod Armenien.

- Det vil aldrig være bedre at have en træning i stedet for en kamp. En kamp giver tempo på en helt anden måde, som får pulsen op, og der er noget på spil, selv om det er en testkamp.

- Vi skal bruge kampen mod Liechtenstein til at få alting på plads frem mod Armenien-kampen, men det kunne egentlig have været hvem som helst, vi skulle have mødt. Men de her to hold minder lidt om hinanden, tror vi, siger Thomas Delaney.

Han medgiver, at det er et hold, som skal besejres overbevisende.

- Vi skal vinde kampen, det er helt sikkert. Det giver en fornemmelse af, at vi gør det rigtige. Men det er vigtigere, at vi bliver klar til at spille mod Armenien, siger Delaney.

Heller ikke Simon Kjær har det store kendskab til Liechtenstein, som Danmark senest mødte i 2007.

- Ærlig talt ved jeg ingenting om dem.

- Men det er heller ikke vigtigt. Det vigtige er, at vi formentlig kommer til at få to enslignende kampe i forhold til, hvordan vi skal angribe mod et defensivt hold, siger Simon Kjær.

Han mener ikke, at modstanderen er på et for lavt niveau.

- Jeg tror ikke, det er en ulempe at spille mod et hold, der måske er i lavere gear. Kampene handler lige så meget om at få styr på de offensive relationer, selv om vi godt er klar over, at Armenien har nogle flere individuelle styrker end Liechtenstein.

- Det er en god ting at få en testkamp først, så vi kan nå at justere til på søndag i forhold til, hvad der går godt, og hvad der går skidt. Så jeg synes, det er meget sundt, at man får en kamp, for i sidste ende er det der, man får sine svar, siger Simon Kjær.